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Мотор дожал Ирун в матче группового этапа Европейской лиги
Украинский клуб провел хороший матч
Handball club Motor Zaporozhye
В 9-м туре группового этапа Европейской лиги по гандболу запорожский "Мотор" провел матч с испанским "Ируном".
Первый тайм прошел на равных и завершился со счётом 16:16. Во второй половине испанцы хоть и пытались действовать активнее, однако украинская команда перехватила инициативу и довела встречу до победы.
Европейская лига. 9-й тур
"Мотор" – "Ирун" 33:31 (16:16, 17:15)
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