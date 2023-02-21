Мотор дожал Ирун в матче группового этапа Европейской лиги

В 9-м туре группового этапа Европейской лиги по гандболу запорожский "Мотор" провел матч с испанским "Ируном".

Первый тайм прошел на равных и завершился со счётом 16:16. Во второй половине испанцы хоть и пытались действовать активнее, однако украинская команда перехватила инициативу и довела встречу до победы.

Европейская лига. 9-й тур

"Мотор" – "Ирун" 33:31 (16:16, 17:15)