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Украинские шпажистки завоевали бронзу на чемпионате Европы среди кадетов

Другие виды
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Отличный результат для нашей команды

Украинские шпажистки завоевали бронзу на чемпионате Европы среди кадетов

Фото: Національна федерація фехтування України

Новина українською

Украинские шпажистки стали бронзовыми призерками чемпионата Европы среди кадетов. Для нашей команды эта медаль стала четвертой на завершившемся чемпионате Европы-2023 в Таллине (Эстония).

Эмили Конрад, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Устина Огон одержали победу в невероятном поединке за бронзу против француженок и приносят Украине награду.

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