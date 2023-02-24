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Украинские шпажистки завоевали бронзу на чемпионате Европы среди кадетов
Отличный результат для нашей команды
Фото: Національна федерація фехтування України
Украинские шпажистки стали бронзовыми призерками чемпионата Европы среди кадетов. Для нашей команды эта медаль стала четвертой на завершившемся чемпионате Европы-2023 в Таллине (Эстония).
Эмили Конрад, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Устина Огон одержали победу в невероятном поединке за бронзу против француженок и приносят Украине награду.
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