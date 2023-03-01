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Мотор вышел в плей-офф Европейской лиги по гандболу. Уже известен его следующий соперник
Все решили победы в двух последних турах
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Запорожский "Мотор" сумел преодолеть групповой этап Европейской гандбольной лиги. В решающем матче группового этапа запорожцы одолели северомакедонский "Еврофарм Пелистер" 27:25.
Примечательно, что все три победы на групповом этапе "Мотор" одержал во втором круге. Этого хватило, чтобы занять последнее, четвертое, проходное в следующий этап соревнований место.
Уже известно, что в первом раунде плей-офф украинская команда встретится с хорватским "Нексе". Стадия состоит из двух матчей: 21 и 28 марта. Первая из двух встреч будет номинально домашней для "Мотора".
Гандбол. Мужчины. Европейская лига. 6-й тур
"Еврофарм Пелистер" (Северная Македония) – "Мотор" (Украина) 25:27 (13:15, 12:12)
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