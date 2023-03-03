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Роман Кокошко занял третье место на чемпионате Европы-2023 в метнии ядра
Украинец показал хороший результат
Фото: static.expres.online
В пятницу, 3 марта украинец Роман Кокошко получил бронзу в толкании ядра на чемпионате Европы-2023 в помещении.
Напомним, что соревнования проходят в Стамбуле.
Украинец толкнул снаряд на 21:84 м, этот результат стал новым национальным рекордом Украины. Предыдущее достижение принадлежало Александру Богачу (21.83 м).
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