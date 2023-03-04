Гандбол. Мотор проиграл лидеру второй немецкой Бундеслиги

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в матче 24 тура второй немецкой Бундеслиги.

Наша команда в напряженной борьбе уступила лидерам общего зачета, местным "Балинген-Велштеттен".

Счет матча 26-23 в пользу наших соперников.

В настоящее время украинский коллектив занимает 17-е место во второй Бундеслиге с 15 очками. Мы по дополнительным показателям опережаем "Констанц", идущий в зоне вылета.

В следующем туре "Мотор" сыграет с "Нордгорн-Линген". Матч состоится 17 марта.