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Гандбол. Мотор проиграл лидеру второй немецкой Бундеслиги
Но матч был конкурентным
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в матче 24 тура второй немецкой Бундеслиги.
Наша команда в напряженной борьбе уступила лидерам общего зачета, местным "Балинген-Велштеттен".
Счет матча 26-23 в пользу наших соперников.
В настоящее время украинский коллектив занимает 17-е место во второй Бундеслиге с 15 очками. Мы по дополнительным показателям опережаем "Констанц", идущий в зоне вылета.
В следующем туре "Мотор" сыграет с "Нордгорн-Линген". Матч состоится 17 марта.
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