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Гандбол. Мотор проиграл лидеру второй немецкой Бундеслиги

Другие виды
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Но матч был конкурентным

Гандбол. Мотор проиграл лидеру второй немецкой Бундеслиги

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в матче 24 тура второй немецкой Бундеслиги.

Наша команда в напряженной борьбе уступила лидерам общего зачета, местным "Балинген-Велштеттен".

Счет матча 26-23 в пользу наших соперников.

В настоящее время украинский коллектив занимает 17-е место во второй Бундеслиге с 15 очками. Мы по дополнительным показателям опережаем "Констанц", идущий в зоне вылета.

В следующем туре "Мотор" сыграет с "Нордгорн-Линген". Матч состоится 17 марта.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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