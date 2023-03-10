  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Международная федерация фехтования решила вернуть россиян и белорусов к соревнованиям
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Международная федерация фехтования решила вернуть россиян и белорусов к соревнованиям

Другие виды
(1 голосов)

В организации решили заработать денег на крови

Международная федерация фехтования решила вернуть россиян и белорусов к соревнованиям

фото - olympics.com

Новина українською

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает Inside the Games.

Решение принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта 89 голосами против 46.

Оно должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, накануне чемпионата мира по фехтованию в Милане.

Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за вторжения в Украину в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

По теме
yellow-arrow
Международная федерация фехтования приняла решение о допуске спортсменов РФ и РБ в к международным соревнованиям
yellow-arrow
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Австрии в отборе на Евро
yellow-arrow
Гутцайт - о допуске болельщиков на трибуны: Сложный вопрос. Вы же видите – 81 ракета ночью
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде