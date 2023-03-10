Международная федерация фехтования решила вернуть россиян и белорусов к соревнованиям

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает Inside the Games.

Решение принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта 89 голосами против 46.

Оно должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, накануне чемпионата мира по фехтованию в Милане.

Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за вторжения в Украину в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.