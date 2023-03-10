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Международная федерация фехтования решила вернуть россиян и белорусов к соревнованиям
В организации решили заработать денег на крови
фото - olympics.com
Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает Inside the Games.
Решение принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта 89 голосами против 46.
Оно должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, накануне чемпионата мира по фехтованию в Милане.
Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за вторжения в Украину в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.
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