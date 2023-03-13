Чешская ассоциация фехтования выступила против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям

Президент Чешской ассоциации фехтования Олдрич Кубиста заявил, что организация выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам под эгидой FIE.

"Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, Олимпийским комитетом Чехии и другими государственными организациями".

Ранее за это решение проголосовали 65% членов FIE, участвовавших во внеочередном конгрессе.