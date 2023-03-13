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Чешская ассоциация фехтования выступила против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям
В организации проголосовали против допуска
фото - twitter.com
Президент Чешской ассоциации фехтования Олдрич Кубиста заявил, что организация выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам под эгидой FIE.
"Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, Олимпийским комитетом Чехии и другими государственными организациями".
Ранее за это решение проголосовали 65% членов FIE, участвовавших во внеочередном конгрессе.
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