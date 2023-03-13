  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Чешская ассоциация фехтования выступила против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чешская ассоциация фехтования выступила против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям

Другие виды
(1 голосов)

В организации проголосовали против допуска

Чешская ассоциация фехтования выступила против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям

фото - twitter.com

Новина українською

Президент Чешской ассоциации фехтования Олдрич Кубиста заявил, что организация выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам под эгидой FIE.

"Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, Олимпийским комитетом Чехии и другими государственными организациями".

Ранее за это решение проголосовали 65% членов FIE, участвовавших во внеочередном конгрессе.

По теме
yellow-arrow
Игрок сборной Японии по волейболу умер в возрасте 31 года
yellow-arrow
Сборная Украины завоевала бронзу на ЧЕ-2023 в стрельбе из пневматического пистолета
yellow-arrow
Гандбол. Сборная Украины упустила победу над Австрией, провалив концовку встречи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: FIA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде