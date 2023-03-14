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Под Бахмутом погиб одесский регбист Александр Морев

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Он перестал выходить на связь 2 марта

Под Бахмутом погиб одесский регбист Александр Морев

Фото: ВРУ

Новина українською

В боях под Бахмутом погиб одесский регбист Александр Морев, пишет прессслужба ВРУ.

Он выступал за одесский "КРЕДО-1963", а также юниорскую сборную Украины. Морев становился чемпионом Украины в 2007 году.

В составе Вооруженных сил Украины Александр выполнял задачи под Бахмутом, в последнее время перестал выходить на связь, а 2 марта стало известно, что он погиб.

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