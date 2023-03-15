Ольга Харлан раскритиковала FIE из-за допуска россиян и белорусов

Украинская теннисистка Ольга Харлан в Instagram отреагировала на допуск россиян и белорусов на международные турниры.

"Этот вопрос хочет задать большинство из нас. 27 февраля 2022 года МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования решила не приглашать и не допускать к участию россиян и белорусов, как спортсменов, так и чиновников. Решение было принято из-за вторжения России в Украину.

С марта и по сегодняшний день весь мир сталкивался со всеми новостями и страшными фактами военных преступлений в Украине. Оккупированы 20% территории Украины. Было разрушено более 300 спортивных сооружений. Погибли 252 спортсмена и тренера. Принудительная иммиграция для многих спортсменов вдали от своих домов и семей.

26 ноября 2022 года Обычный съезд FIE принял решение внести в повестку дня "решения в отношении спортсменов и россии и белорусы, что означает принять решение об их участии во всех соревнованиях FIE или нет. 104 федерации проголосовали за это решение, 30 проголосовали против. Разъяснение этого "следуйте рекомендациям МОН от 27 февраля 2022 года".

10 марта 2023 г. внеочередной съезд FIE принял решение разрешить участие россиян и белорусов. 89 проголосовали за "да", 46 за "нет". Что изменилось? Война кончилась? Нет! Были ли освобождены оккупированные территории? Нет! Все разрушенные постройки были восстановлены? Нет! МОК изменил рекомендацию? Нет!

А сейчас много "ЗАЧЕМ?" Почему FIE принял такое решение СЕЙЧАС? Почему FIE хочет заменять соревнования в тех странах, где не пускают россиян и белорусов?

Видимо, 385 дней назад спорт смог осудить войну, занять позицию и отстоять ее.

Война продолжается, русские войска все еще убивают украинцев в Украине. Еще хуже! Но что-то изменилось для вас. Почему?"