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Мужская сборная Украины узнала соперников в квалификационном раунде Олимпийских игр-2024

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Подопечным Угиса Крастиньша придется постараться

Мужская сборная Украины узнала соперников в квалификационном раунде Олимпийских игр-2024

Новина українською

17 марта в Лозанне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Олимпийских игр-2024 в Париже.

По результатам жеребьевки мужская сборная Украины сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Бразилии. Подопечные Угиса Крастиньша сыграют против хозяев сборной Бразилии, а также против Германии, Чехии, Катара, Кубы, Ирана и Италии.

За путевки на Игры будут бороться первые 24 команды по рейтингу FIVB на сентябрь 2022 года. Две лучшие сборные из каждой группы получат олимпийские лицензии.

Группа А: Бразилия, Италия, Иран, Куба, УКРАИНА, Германия, Чехия, Катар;

Группа В: Япония, США, Словения, Сербия, Турция, Тунис, Египет, Финляндия,

Группа С: Китай, Польша, Аргентина, Нидерланды, Канада, Мексика, Бельгия, Болгария;

Напомним, что олимпийский турнир по волейболу состоится с 30 сентября по 8 октября 2023 года.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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Источник:
Volleyball

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