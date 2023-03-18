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Сестры Алексеевы стали вице-чемпионками КМ по артистическому плаванию

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Владислава и Марина Алексеевы стали серебряными призершами Кубка мира в Канаде.

Сестры Алексеевы стали вице-чемпионками КМ по артистическому плаванию

НОК Украины

Новина українською

Украинские спортсменки Владислава и Марина Алексеевы завоевали серебряные медали на Кубке мира по артистическому плаванию, который проходит в канадском Маркеме.

Сестры Алексеевы успешно выступили в произвольной программе. Украинские спортсменки получили от судей 291,6916 балла, уступив лишь итальянкам Линди Черрути и Лукреции Руджеро (321.2667). На третьем месте — победительницы в техническом дуэте из Израиля (281,5043).

Для украинской команды это уже третья медаль на турнире. Ранее Марта Федина выиграла золото в техническом соло. Кроме того, Владислава и Марина выиграли серебро в соревнованиях технических дуэтов.

Кубок мира завершится сегодня, 18 марта. Украина также примет участие в соревнованиях в акробатической группы.

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