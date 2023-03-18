  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча

Другие виды
(1 голосов)

В Одессе скончался главный тренер гандбольной команды "Одесса" Михаил Щукин.

Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча

ФГУ

Новина українською

Известный украинский специалист, гандболист и тренер Михаил Щукин ушел из жизни прямо на рабочем месте. Ему стало плохо прямо перед очередным матчем гандбольной Суперлиги между ГК "Одесса" и киевским ЦСКА.

За двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета "Одесская политехника", когда игроки уже разминались на площадке, главному тренеру команды "Одесса" Михаилу Щукину стало плохо. Присутствовавшие на игре медики и работники ГСЧС пытались оказать помощь специалисту, но спасти жизнь Михаилу Алексеевичу не удалось.

Михаил Щукин, отметивший 4 марта свой день рождения, всю свою жизнь посвятил гандболу — в качестве игрока, тренера и преподавателя. Под его началом "Одесса" в 2018-м стала чемпионом украинской высшей лиги, в 2020-м играла в финале Кубка страны, а в 2021-м и 2022-м завоевала бронзовые медали отечественной суперлиги и выступала в еврокубках. Кроме того, Михаил Алексеевич тренировал ветеранскую команду Одессы, которая под его руководством стала многократным чемпионом Европы среди клубов.

По теме
yellow-arrow
Сестры Алексеевы стали вице-чемпионками КМ по артистическому плаванию
yellow-arrow
Польша может отказаться от этапа Кубка мира по фехтованию из-за россиян
yellow-arrow
Днепр - Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: гандбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде