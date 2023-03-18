Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча

Известный украинский специалист, гандболист и тренер Михаил Щукин ушел из жизни прямо на рабочем месте. Ему стало плохо прямо перед очередным матчем гандбольной Суперлиги между ГК "Одесса" и киевским ЦСКА.

За двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета "Одесская политехника", когда игроки уже разминались на площадке, главному тренеру команды "Одесса" Михаилу Щукину стало плохо. Присутствовавшие на игре медики и работники ГСЧС пытались оказать помощь специалисту, но спасти жизнь Михаилу Алексеевичу не удалось.

Михаил Щукин, отметивший 4 марта свой день рождения, всю свою жизнь посвятил гандболу — в качестве игрока, тренера и преподавателя. Под его началом "Одесса" в 2018-м стала чемпионом украинской высшей лиги, в 2020-м играла в финале Кубка страны, а в 2021-м и 2022-м завоевала бронзовые медали отечественной суперлиги и выступала в еврокубках. Кроме того, Михаил Алексеевич тренировал ветеранскую команду Одессы, которая под его руководством стала многократным чемпионом Европы среди клубов.