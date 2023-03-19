Украина берет золото на этапе КМ по артистическому плаванию в акробатической программе

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото на этапе Кубка мира в акробатической программе.

Соревнования в эти дни проходят в канадском Маркеме.

Наша команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Вероники Гришко, Софии Мациевской, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Анастасии Шмониной и Валерии Тищенко набрала 244,4958 балла, что позволило украинкам стать в итоге лучшими.

Кубок мира по артистическому плаванию

Маркем, Канада

Акробатическая программа

1. Украина – 244,4958

2. Япония – 223,6875

3. США – 204,9959