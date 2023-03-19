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Украина берет золото на этапе КМ по артистическому плаванию в акробатической программе
Наши девушки просто лучшие
XSport
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото на этапе Кубка мира в акробатической программе.
Соревнования в эти дни проходят в канадском Маркеме.
Наша команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Вероники Гришко, Софии Мациевской, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Анастасии Шмониной и Валерии Тищенко набрала 244,4958 балла, что позволило украинкам стать в итоге лучшими.
Кубок мира по артистическому плаванию
Маркем, Канада
Акробатическая программа
1. Украина – 244,4958
2. Япония – 223,6875
3. США – 204,9959
Напомним, что ранее сестры Алексеевы
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