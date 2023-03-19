  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Браво, девушки

Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию

https://www.as.kyiv.ua/ Kyiv.ua

UA-Футбол
Новина українською

В канадском Маркеме завершился первый в истории этап Кубка мира по артистическому плаванию.

Сборная Украины по его итогам завоевала 4 медали.

Так, Марта Федина взяла золото в технической программе. Владислава и Марина Алексеевы завоевали 2 серебра в соревнованиях технических дуэтов и в произвольной программе, а акробатическая группа сегодня, 19 марта, завоевала золото.

Таким образом, в общем медальном зачете наша команда заняла третье место. Первой стала сборная Японии, а второй – Испания.

Медальный зачет:

1. Япония – 3+2+1

2. Испания – 2+3+2

3. Украина – 2+2+0

4. Италия – 2+0+0

5. Израиль – 1+0+2

По теме
yellow-arrow
Украинцы не завоевали награды на последнем этапе КМ по лыжной акробатике
yellow-arrow
Украина берет золото на этапе КМ по артистическому плаванию в акробатической программе
yellow-arrow
Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по артистическому плаваниюму
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде