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Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию
Браво, девушки
https://www.as.kyiv.ua/ Kyiv.ua
В канадском Маркеме завершился первый в истории этап Кубка мира по артистическому плаванию.
Сборная Украины по его итогам завоевала 4 медали.
Так, Марта Федина взяла золото в технической программе. Владислава и Марина Алексеевы завоевали 2 серебра в соревнованиях технических дуэтов и в произвольной программе, а акробатическая группа сегодня, 19 марта, завоевала золото.
Таким образом, в общем медальном зачете наша команда заняла третье место. Первой стала сборная Японии, а второй – Испания.
Медальный зачет:
1. Япония – 3+2+1
2. Испания – 2+3+2
3. Украина – 2+2+0
4. Италия – 2+0+0
5. Израиль – 1+0+2
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