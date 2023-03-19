Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию

В канадском Маркеме завершился первый в истории этап Кубка мира по артистическому плаванию.

Сборная Украины по его итогам завоевала 4 медали.

Так, Марта Федина взяла золото в технической программе. Владислава и Марина Алексеевы завоевали 2 серебра в соревнованиях технических дуэтов и в произвольной программе, а акробатическая группа сегодня, 19 марта, завоевала золото.

Таким образом, в общем медальном зачете наша команда заняла третье место. Первой стала сборная Японии, а второй – Испания.

Медальный зачет:

1. Япония – 3+2+1

2. Испания – 2+3+2

3. Украина – 2+2+0

4. Италия – 2+0+0

5. Израиль – 1+0+2