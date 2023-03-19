Украинцы не завоевали награды на последнем этапе КМ по лыжной акробатике

Сегодня, 19 марта, в Казахстане прошел последний этап Кубка мира по лыжной акробатике сезона 2022/2023. Украинцы традиционно показали высокие результаты, хотя и медали нашим спортсменам завоевать не удалось.

Максим Кузнецов стал единственным представителем мужской команды, которому удалось пробиться в финал (с 6-го места в квалификации). По итогам борьбы за награды украинец занял 5-ю позицию.

Дмитрий Котовский и Владимир Кушнир стадию квалификации не прошли.

У девушек Анна Новосад (квалификация 5 место) и Ангелина Брыкина (квалификация 11 место) в финале заняли 10 и 11 места соответственно.

Анастасия Гасюк и Ольга Полюк стадию квалификации не прошли.