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Украинцы не завоевали награды на последнем этапе КМ по лыжной акробатике
Победы впереди
Фото: Корреспондент
Сегодня, 19 марта, в Казахстане прошел последний этап Кубка мира по лыжной акробатике сезона 2022/2023. Украинцы традиционно показали высокие результаты, хотя и медали нашим спортсменам завоевать не удалось.
Максим Кузнецов стал единственным представителем мужской команды, которому удалось пробиться в финал (с 6-го места в квалификации). По итогам борьбы за награды украинец занял 5-ю позицию.
Дмитрий Котовский и Владимир Кушнир стадию квалификации не прошли.
У девушек Анна Новосад (квалификация 5 место) и Ангелина Брыкина (квалификация 11 место) в финале заняли 10 и 11 места соответственно.
Анастасия Гасюк и Ольга Полюк стадию квалификации не прошли.
Напомним, что ранее сборная Украины заняла
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