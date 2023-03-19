Украинская синхронистка Алексеева: Спасибо ВСУ за возможность представлять спортивный фронт

Украинская пловчиха-синхронистка Марина Алексеева подвела итоги первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию (наша команда завоевала 4 награды). Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Первые соревнования в новом сезоне завершены – два золота и два серебра.

Это был очень ценный опыт для нас. Новые правила, новые элементы, много деталей, нюансов и уловок. Теперь мы понимаем, над чем работать, чтобы быть лучше.

Большое спасибо всем за поддержку, наших флагов было очень много на трибунах и это вдохновляло и ободряло.

Спасибо ВСУ за возможность представлять спортивный фронт. Слава Украине" – написала она.