"Жертвы не должны отступать". Тренер Карлсена прокомментировал снятие сестер Музычук из соревнований

Петер Гейне Нильсен, тренер чемпиона мира Магнуса Карлсена, прокомментировал решение Анны и Марии Музычук не учавствовать в этапе женского Гран-при по шахматам, который пройдет в Индии.

"Федерация фехтования Украины решила не принимать участия в турнирах, в которых выступают российские спортсмены.

Недавно также сестры Музычук отказались от участия в Гран-при ФИДЕ, на котором выступают российские игроки.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", - написал Нильсен в твиттере.

Отметим, что на этапе женского Гран-при в Индии выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Украинских шахматисток на турнире заменят представительницы Индии и Грузии.

Напомним, по обновленному рейтингу FIDE Мария занимает 10-е место, а Анна оказалась на 12-м месте. Таким образом, Музычук-старшая впервые с октября 2008 года вылетела из топ-10.

Этап женского Гран-при в Нью-Дели начнется 24 марта.