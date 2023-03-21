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"Жертвы не должны отступать". Тренер Карлсена прокомментировал снятие сестер Музычук из соревнований

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Сестры Музычук не сыграют на этапе женского Гран-при в Индии

"Жертвы не должны отступать". Тренер Карлсена прокомментировал снятие сестер Музычук из соревнований

Фото: UATV

Новина українською

Петер Гейне Нильсен, тренер чемпиона мира Магнуса Карлсена, прокомментировал решение Анны и Марии Музычук не учавствовать в этапе женского Гран-при по шахматам, который пройдет в Индии.

"Федерация фехтования Украины решила не принимать участия в турнирах, в которых выступают российские спортсмены.

Недавно также сестры Музычук отказались от участия в Гран-при ФИДЕ, на котором выступают российские игроки.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", - написал Нильсен в твиттере.

"Жертвы не должны отступать". Тренер Карлсена прокомментировал снятие сестер Музычук из соревнований - изображение 1

Отметим, что на этапе женского Гран-при в Индии выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Украинских шахматисток на турнире заменят представительницы Индии и Грузии.

Напомним, по обновленному рейтингу FIDE Мария занимает 10-е место, а Анна оказалась на 12-м месте. Таким образом, Музычук-старшая впервые с октября 2008 года вылетела из топ-10.

Этап женского Гран-при в Нью-Дели начнется 24 марта.

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В статье: Анна Музычук Мария Музычук шахматы Магнус Карлсен
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