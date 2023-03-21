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Йоханнес Клебо установил очередной рекорд
Норвежец снова одержал победу
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Эта победа в спринтерской гонке стала для него девятой в сезоне. Данный результат никому ранее не покорялся.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.
2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.
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