Йоханнес Клебо установил очередной рекорд

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Эта победа в спринтерской гонке стала для него девятой в сезоне. Данный результат никому ранее не покорялся.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.