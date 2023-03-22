Мотор уступил первый матч плей-офф Евролиги

Запорожский "Мотор" проиграл первый матч 1/8 финала Европейской лиги хорватскому клубу "Нексе". Встреча была домашней для запорожского коллектива и проходила в Дюссельдорфе.

Первая четверть встречи прошла почти на равных. Однако ближе к перерыву "Нексе" получил комфортное преимущество в пять-шесть мячей. За второй тайм "Мотору" лишь однажды удалось сократить отставание до трех мячей.

Эта стадия соревнований состоит из матчей дома и на выезде. Второй поединок пара проведет через неделю уже в Хорватии.

Гандбол. Европейская лига. 1/8 финала

"Мотор" (Украина) – "Нексе" (Хорватия) 23:27 (8:13, 15:14)