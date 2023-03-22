Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор уступил первый матч плей-офф Евролиги
Ответный матч за неделю
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Запорожский "Мотор" проиграл первый матч 1/8 финала Европейской лиги хорватскому клубу "Нексе". Встреча была домашней для запорожского коллектива и проходила в Дюссельдорфе.
Первая четверть встречи прошла почти на равных. Однако ближе к перерыву "Нексе" получил комфортное преимущество в пять-шесть мячей. За второй тайм "Мотору" лишь однажды удалось сократить отставание до трех мячей.
Эта стадия соревнований состоит из матчей дома и на выезде. Второй поединок пара проведет через неделю уже в Хорватии.
Гандбол. Европейская лига. 1/8 финала
"Мотор" (Украина) – "Нексе" (Хорватия) 23:27 (8:13, 15:14)
Популярное сейчас
- Сборная потеряла Забарного, Шахтер продлил Матвиенко, новая должность Мбаппе. Главные новости за 21 марта
- Зеленский: Приглашаем Китай к диалогу, ожидаем ответ
- Сборная Украины все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время
- Известный украинский тренер по гандболу умер перед началом матча
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО