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Мотор уступил первый матч плей-офф Евролиги

Другие виды
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Ответный матч за неделю

Мотор уступил первый матч плей-офф Евролиги

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

UA-Футбол
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Запорожский "Мотор" проиграл первый матч 1/8 финала Европейской лиги хорватскому клубу "Нексе". Встреча была домашней для запорожского коллектива и проходила в Дюссельдорфе.

Первая четверть встречи прошла почти на равных. Однако ближе к перерыву "Нексе" получил комфортное преимущество в пять-шесть мячей. За второй тайм "Мотору" лишь однажды удалось сократить отставание до трех мячей.

Эта стадия соревнований состоит из матчей дома и на выезде. Второй поединок пара проведет через неделю уже в Хорватии.

Гандбол. Европейская лига. 1/8 финала
"Мотор" (Украина) – "Нексе" (Хорватия) 23:27 (8:13, 15:14)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Нексе
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