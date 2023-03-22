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Действующий чемпион мира по фигурному катанию получил травму во время тренировки на чемпионате мира
Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление
Фото: olympicchannel
Действующий чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2022, японский фигурист Сёма Уно получил повреждение во время тренировки на чемпионате мира – 2023.
Как пишет Lequipe, Сёма упал на льду и подвернул лодыжку.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований, в том числе от ЧМ в связи с вторжением России в Украину.
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