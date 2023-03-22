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Действующий чемпион мира по фигурному катанию получил травму во время тренировки на чемпионате мира

Другие виды
(1 голосов)

Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление

Действующий чемпион мира по фигурному катанию получил травму во время тренировки на чемпионате мира

Фото: olympicchannel

Новина українською

Действующий чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2022, японский фигурист Сёма Уно получил повреждение во время тренировки на чемпионате мира – 2023.

Как пишет Lequipe, Сёма упал на льду и подвернул лодыжку.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований, в том числе от ЧМ в связи с вторжением России в Украину.

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В статье: Шома Уно
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