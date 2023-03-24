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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов по волейболу

Другие виды
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С Турции оказалось 3 команды

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов по волейболу

фото из свободных источников

Новина українською

Завершились все матчи плей-офф четвертьфинала Лиге чемпионов.

По итогам этих встреч в полуфинал вышли "Вакыфбанк", который сыграет с "Фенербахче" и "Экзачибаши", который получил в соперники "Новара".

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В статье: волейбол
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