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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов по волейболу
С Турции оказалось 3 команды
фото из свободных источников
Завершились все матчи плей-офф четвертьфинала Лиге чемпионов.
По итогам этих встреч в полуфинал вышли "Вакыфбанк", который сыграет с "Фенербахче" и "Экзачибаши", который получил в соперники "Новара".
Welcome to the #CLVolleyW Semi Finals: @VakifBankSK ????????, @FBvoleybol ????????, @IGOR_Volley ???????? and @EczacibasiSK ????????.— Champions League Volley (@CEVolleyballCL) March 24, 2023
???? All matches live & on demand on https://t.co/VACdKnrzEe ➡️ https://t.co/NS1Gz8iK4Q#CEV #EuropeanVolleyball #Volleyball pic.twitter.com/V2Rp9xGILK
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