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Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета
Уже легче
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" провел свой очередной матч в рамках Второй немецкой Бундеслиги.
Украинский коллектив встретился с местным "Дессау-Рослау", занимающим текущую четвертую позицию в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 32-30 в пользу наших гандболистов.
Таким образом, по итогам 24 матчей в сезоне "Мотор" имеет 8 побед, 1 ничью и 15 поражений. Сейчас команда занимает 16 место среди 20 команд. Перед игрой команда находилась в зоне вылета (17-я позиция).
Напомним, что ранее "Прометей"
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