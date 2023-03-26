  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета

Другие виды
(1 голосов)

Уже легче

Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" провел свой очередной матч в рамках Второй немецкой Бундеслиги.

Украинский коллектив встретился с местным "Дессау-Рослау", занимающим текущую четвертую позицию в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 32-30 в пользу наших гандболистов.

Таким образом, по итогам 24 матчей в сезоне "Мотор" имеет 8 побед, 1 ничью и 15 поражений. Сейчас команда занимает 16 место среди 20 команд. Перед игрой команда находилась в зоне вылета (17-я позиция).

Напомним, что ранее "Прометей" одержал победу в ЛЭБЛ.

По теме
yellow-arrow
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов по волейболу
yellow-arrow
Действующий чемпион мира по фигурному катанию получил травму во время тренировки на чемпионате мира
yellow-arrow
Мотор уступил первый матч плей-офф Евролиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде