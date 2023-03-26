Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" провел свой очередной матч в рамках Второй немецкой Бундеслиги.

Украинский коллектив встретился с местным "Дессау-Рослау", занимающим текущую четвертую позицию в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 32-30 в пользу наших гандболистов.

Таким образом, по итогам 24 матчей в сезоне "Мотор" имеет 8 побед, 1 ничью и 15 поражений. Сейчас команда занимает 16 место среди 20 команд. Перед игрой команда находилась в зоне вылета (17-я позиция).