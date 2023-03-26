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Украинка Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу
Молодчина, поздравляем
Украинская спортсменка Анастасия Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу, проходящему в Обертауэрне (Австрия).
Наша спортсменка показала результат в 174.00 балла, что позволило ей замкнуть ТОП 3. Золото и серебро завоевали представительницы Китая.
Кубок Европы. Фристайл. Женщины
1. Сюанчи Лю (Китай) – 290.00
2. Мэйтинг Чен (Китай) – 232.00
3. Анастасия Гасюк (Украина) – 174.00
4. Ангелина Брыкина (Украина) – 145.00
5. Диана Яблонская (Украина) – 130.50
6. Оксана Яцюк (Украина) – 116.00
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12. Нелли Попович (Украина) – 63.80
Для Гасюк это третья медаль в карьере на Кубке Европы (предыдущие две – также бронзовые).
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