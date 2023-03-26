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Украинка Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу

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Украинка Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу

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Украинская спортсменка Анастасия Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу, проходящему в Обертауэрне (Австрия).

Наша спортсменка показала результат в 174.00 балла, что позволило ей замкнуть ТОП 3. Золото и серебро завоевали представительницы Китая.

Кубок Европы. Фристайл. Женщины

1. Сюанчи Лю (Китай) – 290.00

2. Мэйтинг Чен (Китай) – 232.00

3. Анастасия Гасюк (Украина) – 174.00

4. Ангелина Брыкина (Украина) – 145.00

5. Диана Яблонская (Украина) – 130.50

6. Оксана Яцюк (Украина) – 116.00

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12. Нелли Попович (Украина) – 63.80

Для Гасюк это третья медаль в карьере на Кубке Европы (предыдущие две – также бронзовые).

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В статье: фристайл
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