Олег Плотницкий: Милан – действительно хорошая команда, умеющая хорошо играть в волейбол

Капитан сборной Украины и игрок "Перуджи" Олег Плотницкий подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Италии с "Миланом":

"Это был очень сложный матч. "Милан" – действительно хорошая команда, умеющая хорошо играть в волейбол. Во втором сете мы хорошо держались вместе, выиграли несколько сложных и важных розыгрышей, и это частично перевернуло игру.

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Напомним, что Олег является участником двух чемпионатов Европы (2019, 2021), а также серебряным призером Евролиги-2021.