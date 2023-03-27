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Олег Плотницкий: Милан – действительно хорошая команда, умеющая хорошо играть в волейбол
Волейболист рассказал о матче с миланцами
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Капитан сборной Украины и игрок "Перуджи" Олег Плотницкий подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Италии с "Миланом":
"Это был очень сложный матч. "Милан" – действительно хорошая команда, умеющая хорошо играть в волейбол. Во втором сете мы хорошо держались вместе, выиграли несколько сложных и важных розыгрышей, и это частично перевернуло игру.
Напомним, что Олег является участником двух чемпионатов Европы (2019, 2021), а также серебряным призером Евролиги-2021.
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