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Марта Федина: Невозможно сейчас говорить о допуске россиян и белорусов к международным турнирам
Спортсмены ждут решения МОК
Фото: Апостроф
Олимпийская призерка в артистическом плавании Марта Федина в эфире YouTube-канала Дома рассказала о допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ-2024.
"Мое мнение очень агрессивно и негативно. Вся наша команда и федерация агрессивно настроены к их допуску. Каждый день, когда я даю интервью и общаясь с нашими коллегами, мы неоднократно подчеркиваем, что страны-террористы ежедневно терроризируют наши земли, каждый день гибнут гражданские люди, спортсмены.
Невозможно сейчас говорить о каком-либо мире или допуске россиян и белорусов к международным турнирам. Конечно, мы ждем решения от МОК. Если это произойдет, мы готовы бойкотировать, но главное решение будет принимать министерство спорта Украины и НОК. Мы поддержим любое решение"
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