  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Марта Федина: Невозможно сейчас говорить о допуске россиян и белорусов к международным турнирам
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Федина: Невозможно сейчас говорить о допуске россиян и белорусов к международным турнирам

Другие виды
(1 голосов)

Спортсмены ждут решения МОК

Марта Федина: Невозможно сейчас говорить о допуске россиян и белорусов к международным турнирам

Фото: Апостроф

Новина українською

Олимпийская призерка в артистическом плавании Марта Федина в эфире YouTube-канала Дома рассказала о допуске российских и белорусских спортсменов к ОИ-2024.

"Мое мнение очень агрессивно и негативно. Вся наша команда и федерация агрессивно настроены к их допуску. Каждый день, когда я даю интервью и общаясь с нашими коллегами, мы неоднократно подчеркиваем, что страны-террористы ежедневно терроризируют наши земли, каждый день гибнут гражданские люди, спортсмены.

Невозможно сейчас говорить о каком-либо мире или допуске россиян и белорусов к международным турнирам. Конечно, мы ждем решения от МОК. Если это произойдет, мы готовы бойкотировать, но главное решение будет принимать министерство спорта Украины и НОК. Мы поддержим любое решение"

По теме
yellow-arrow
Олег Плотницкий: Милан – действительно хорошая команда, умеющая хорошо играть в волейбол
yellow-arrow
Украинка Гасюк завоевала бронзу на этапе Кубка Европы по фристайлу
yellow-arrow
Мотор победил Дессау-Рослау и покинул зону вылета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Федына
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде