Франция отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян и белорусов

Во Франции принято решение об отмене этапа Кубка мира по фехтованию. Такое решение было принято из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом говорится в заявлении Федерации фехтования Франции.

Напомним, что в марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) вернул представителей из РФ и РБ в международные турниры.

Из-за допуска представителей стран-оккупантов об отмене соревнований сообщили в Германии и Финляндии.