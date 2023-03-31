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Франция отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян и белорусов
Французы поддержали нашу страну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франции принято решение об отмене этапа Кубка мира по фехтованию. Такое решение было принято из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом говорится в заявлении Федерации фехтования Франции.
Напомним, что в марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) вернул представителей из РФ и РБ в международные турниры.
Из-за допуска представителей стран-оккупантов об отмене соревнований сообщили в Германии и Финляндии.
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