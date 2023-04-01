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Гандбол. Мотор сыграл вничью против одного из лидеров Второй Бундеслиги

Другие виды
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Неплохой матч

Гандбол. Мотор сыграл вничью против одного из лидеров Второй Бундеслиги

фото - ГК Мотор

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" сыграл вничью в поединке очередного тура немецкой Второй Бундеслиги.

В 25-м матче на турнире украинский коллектив разошелся миром с местным "Айзенахом". Счет матча 28-28 (13-12).

Отметим, что в настоящее время "Мотор" имеет в своем активе 8 побед, 2 ничьих и 15 поражений.

Команда занимает 17 место в турнирной таблице, имея на счету 18 очков (и не находясь в зоне вылета). "Айзенах" идет третьим (41 очко).

Напомним, что ранее защищая Украину погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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