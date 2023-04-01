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Марусяк занял 18-е место на этапе Кубка мира в Словении и установил рекорд Украины
Постепенно к вершинам
twitter.com/Patrycj28497861
Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк удачно выступил на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Наш спортсмен по итогам соревнований сумел занять 18 место и прыгнуть на рекордные для нашей страны 213,5 метров, улучшив предыдущий результат на 2,5 метра.
Так высоко на этапах Кубка мира украинцы за всю историю еще не поднимались. Предыдущий лучший результат установил Виталий Шумбарец (2010 год, 21 место, Саппоро).
Также Евгений стал вторым представителем Украины, трижды финишировавшим в ТОП-30 на этапах Кубка мира (все в этом сезоне).
Напомним, что ранее МОК
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