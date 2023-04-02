Украинец Кордияка – самый сильный человек Европы 2023

В городке Лидс (Великобритания) состоялся турнир Europe Strongest Man – самый сильный человек Европы.

Победителем по итогам соревнований стал украинский атлет Павел Кордияка. Второе место у сильнейшего человека мира 2021 года, еще одного украинца Алексея Новикова.

ТОП 3 замкнул представитель Латвии Айварс Шмаукстелис.

Отметим, что в активе Кордияки есть титул сильнейшего человека Украины в 2020 году. Новиков брал золото на Europe Strongest Man в прошлом году.

Europe's Strongest Man

Лидс, Великобритания

1. Павел Кордияка (Украина) – 57,5

2. Алексей Новиков (Украина) – 53,5

3. Айварс Шмаукстелис (Латвия) – 51,5