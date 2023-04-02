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Украинец Кордияка – самый сильный человек Европы 2023
Обошел даже Новикова
strongman.org.ua
В городке Лидс (Великобритания) состоялся турнир Europe Strongest Man – самый сильный человек Европы.
Победителем по итогам соревнований стал украинский атлет Павел Кордияка. Второе место у сильнейшего человека мира 2021 года, еще одного украинца Алексея Новикова.
ТОП 3 замкнул представитель Латвии Айварс Шмаукстелис.
Отметим, что в активе Кордияки есть титул сильнейшего человека Украины в 2020 году. Новиков брал золото на Europe Strongest Man в прошлом году.
Europe's Strongest Man
Лидс, Великобритания
1. Павел Кордияка (Украина) – 57,5
2. Алексей Новиков (Украина) – 53,5
3. Айварс Шмаукстелис (Латвия) – 51,5
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