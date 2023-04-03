WT допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Всемирная федерация тхэквондо (WT) решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Об этом написал главный тренер сборной России Вадима Иванова.

"Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане."