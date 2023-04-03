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WT допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Другие виды
(2 голосов)

Неожиданное решение

WT допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Новина українською

Всемирная федерация тхэквондо (WT) решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Об этом написал главный тренер сборной России Вадима Иванова.

"Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане."

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В статье: тхэквондо
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Источник:
Xsport.ua

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