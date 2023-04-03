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WT допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Неожиданное решение
Всемирная федерация тхэквондо (WT) решила допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Об этом написал главный тренер сборной России Вадима Иванова.
"Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов.
Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане."
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Источник:Xsport.ua
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