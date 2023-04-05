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Магнус Карлсен обошёл Ле Куанг Льема на турнире Chessable Masters Champions Chess Tour и вернулся в борьбу за победу
Спортсмену придется хорошенько постараться
EPA/Vostock-photo
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обошёл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема в турнире Chessable Masters Champions Chess Tour.
Чемпион мира Магнус Карлсен, оказавшийся в сетке проигравших, лишь благодаря ничьей в армагеддоне обошёл Ле Куанг Льема и продолжил борьбу за титул. В следующем поединке норвежец сразится с американским шахматистом Уэсли Со.
В сетке победителей за место в суперфинале поборются американский шахматист, гроссмейстер Хикару Накамура и американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер Фабиано Каруана.
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