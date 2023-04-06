Международная федерация гимнастики в мае примет решение по отстранению россиян от соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) обсудит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов 12-13 мая, пишет пресс‑служба организации.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали войну в Украине, после чего вызвал у фанатов недовольство.

В марте прошлого года Совет организации из-за вторжения России на територию Украины отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.