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Международная федерация гимнастики в мае примет решение по отстранению россиян от соревнований
Санкции могут продлить
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) обсудит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов 12-13 мая, пишет пресс‑служба организации.
Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали войну в Украине, после чего вызвал у фанатов недовольство.
В марте прошлого года Совет организации из-за вторжения России на територию Украины отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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