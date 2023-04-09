Ольга Саладуха: Мы воюем за то, чтобы наши дети были дома

Украинская легкоатлетка, народный депутат Ольга Саладуха рассказала, за что сегодня воюет наше государство. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук:

"Если меня спросят "за что мы сражаемся?", я отвечу – "за то, чтобы наши дети были дома".

Вчера 31 ребенка удалось вернуть из российского плена. Это явилось результатом пятой спасательной миссии Save Ukraine.

Эти фото просто нельзя смотреть без слез. И без ненависти к оккупантам, которые устроили настоящее сафари на украинских детей, похищая их и депортируя в россию.

Кажется, возвращаются самые темные времена нацистских этнических чисток. Также гитлеровцы похищали детей, которые в их больном воображении соответствовали расовым арийским стандартам.

Этих детей передавали на воспитание чужим людям, чтобы сделать из них "добрых немцев". Также по инициативе путина из наших детей хотят сделать "хороших россиян".

Но в Кремле, по-видимому, забыли, чем закончились подобные расовые эксперименты. Самоубийство в бункере для вождя и петли на шеях его подручных.

Что-то подобное ждет и нынешнюю власть россии. Ордер на арест путина от Международного уголовного суда – это только первая ласточка. Обязательно будут другие.

Мы не успокоимся, пока все похищенные дети не вернутся домой. Пока все причастные к преступлению не получат заслуженного наказания. Пока весь мир единодушно не осудит геноцид украинского народа.

Мы боремся за каждого ребенка. За его безопасность, за лучшее будущее, за его право жить в свободной стране.

Спасибо всем воинам, которые приближают победу. Благодарна людям, возвращающим похищенных детей.

Эти невероятные глаза, слезы счастья достойны наших усилий и борьбы.

Победим рашизм. Накажем врага. Восстановим справедливость. Защитим наше будущее" – написала она.