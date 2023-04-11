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Женская сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть Чемпионата Мира

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Украинки дважды переиграли Северную Македонию в отборочном этапе

Женская сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть Чемпионата Мира

Фото: Федерація гандболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В Венгрии прошел второй матч нашей сборной в отборе на ЧМ по гандболу против команды из Северной Македонии.

Наши девушки уверенно начали поединок и сразу захватили преимущество. Первый тайм завершился со счетом 24:12 в пользу сборной Украины. Второй тайм проходил сложнее и напряженнее. Было много нарушений, удаления с обеих сторон, соперник смог сократить расстояние. Но "желто-синие" выдержали натиск и достойно провели вторую тридцатиминутку. Встреча завершилась со счетом 31:22.

Напомним, что первый матч в Скопье наша сборная выиграла со счётом 24:22.

Сборная Украины по гандболу не выходила в финальную часть чемпионата мира с 2009 года.

Отбор на Чемпионат Мира 2023 года. г. Кишварда, Венгрия. 11 апреля 2023
Украина – Северная Македония – 31:22 (24:12)
Первый матч - 24:22

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