Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть Чемпионата Мира
Украинки дважды переиграли Северную Македонию в отборочном этапе
Фото: Федерація гандболу України / Автор невідомий
В Венгрии прошел второй матч нашей сборной в отборе на ЧМ по гандболу против команды из Северной Македонии.
Наши девушки уверенно начали поединок и сразу захватили преимущество. Первый тайм завершился со счетом 24:12 в пользу сборной Украины. Второй тайм проходил сложнее и напряженнее. Было много нарушений, удаления с обеих сторон, соперник смог сократить расстояние. Но "желто-синие" выдержали натиск и достойно провели вторую тридцатиминутку. Встреча завершилась со счетом 31:22.
Напомним, что первый матч в Скопье наша сборная выиграла со счётом 24:22.
Сборная Украины по гандболу не выходила в финальную часть чемпионата мира с 2009 года.
Отбор на Чемпионат Мира 2023 года. г. Кишварда, Венгрия. 11 апреля 2023
Украина – Северная Македония – 31:22 (24:12)
Первый матч - 24:22
Популярное сейчас
- РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО
- "Он плакал в раздевалке". Наставник Жироны - о форварде, который не дал пас на Цыганкова
- В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ
- Отбор к ЧМ по гандболу: Северная Македония - Украина: смотреть онлайн
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО