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Марина Коновалова: Попадание на чемпионат мира – это для нас невероятный опыт
Украинка в восторге
фото - ФГУ
Украинская гандболистка Марина Коновалова прокомментировала победу над Северной Македонией.
"Мы к этому шли очень долго, эмоции зашкаливают и все они положительные. Спасибо всем, что пришли поддержать. Попадание на чемпионат мира – это для нас невероятный опыт".
Мы собрались в зале, разобрали все ошибки и затем заиграли активно в нападении. Думаю, нам все удалось.
Мы разобрали защиту, не бегали за линию, крыли линию и давали им возможность бросать издалека, так как они в первой игре мало бросали издалека. Конечно, пошла игра в полусредней, которая довольно много забила, но мы разобрались и во втором тайме было меньше бросков и на этом мы выиграли.
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