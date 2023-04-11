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Марина Коновалова: Попадание на чемпионат мира – это для нас невероятный опыт

Другие виды
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Украинка в восторге

Марина Коновалова: Попадание на чемпионат мира – это для нас невероятный опыт

фото - ФГУ

Новина українською

Украинская гандболистка Марина Коновалова прокомментировала победу над Северной Македонией.

"Мы к этому шли очень долго, эмоции зашкаливают и все они положительные. Спасибо всем, что пришли поддержать. Попадание на чемпионат мира – это для нас невероятный опыт".

Мы собрались в зале, разобрали все ошибки и затем заиграли активно в нападении. Думаю, нам все удалось.

Мы разобрали защиту, не бегали за линию, крыли линию и давали им возможность бросать издалека, так как они в первой игре мало бросали издалека. Конечно, пошла игра в полусредней, которая довольно много забила, но мы разобрались и во втором тайме было меньше бросков и на этом мы выиграли.

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Источник:
Xsport.ua

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