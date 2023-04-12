Третья партия за звание ЧМ по шахматам завершилась вничью

Третья партия матча китайца Дина Лижэня с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью.

Лижэнь успешно отразил все атаки и соперники согласились на ничью на 30-м ходу.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Третья партия

Ян Непомнящий – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5.

Следующая партия состоится завтра, 13 апреля.

Напомним, чо матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий и далее блиц, если тай-брейк не выявит победителя.