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Третья партия за звание ЧМ по шахматам завершилась вничью

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Всего будет 14 партий

Третья партия за звание ЧМ по шахматам завершилась вничью

фото - mk.ru

Новина українською

Третья партия матча китайца Дина Лижэня с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью.

Лижэнь успешно отразил все атаки и соперники согласились на ничью на 30-м ходу.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Третья партия

Ян Непомнящий – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5.

Следующая партия состоится завтра, 13 апреля.

Напомним, чо матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий и далее блиц, если тай-брейк не выявит победителя.

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В статье: шахматы
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