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Третья партия за звание ЧМ по шахматам завершилась вничью
Всего будет 14 партий
фото - mk.ru
Третья партия матча китайца Дина Лижэня с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью.
Лижэнь успешно отразил все атаки и соперники согласились на ничью на 30-м ходу.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Третья партия
Ян Непомнящий – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5.
Следующая партия состоится завтра, 13 апреля.
Напомним, чо матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий и далее блиц, если тай-брейк не выявит победителя.
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