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Суперлига-Будинвест. Юридическая Академия повела в серии за бронзовые награды
Гости добыли волевую победу
фото из свободных источников
В Суперлиге-Будинвест состоялся первый матч серии за бронзовые награды, в котором "Юридическая Академия" на выезде одержала победу над "Житичи-Полесье".
Первую партию гости проиграли, но все же смогли реабилитироваться и выиграть три следующих сета.
ПВЛУ. Плей-офф. Бронзовый финал:
"Житичи-Полесье" – "Юридическая академия" 1:3 (25:19, 23:25, 19:25, 20:25)
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