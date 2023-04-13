Суперлига-Будинвест. Юридическая Академия повела в серии за бронзовые награды

В Суперлиге-Будинвест состоялся первый матч серии за бронзовые награды, в котором "Юридическая Академия" на выезде одержала победу над "Житичи-Полесье".

Первую партию гости проиграли, но все же смогли реабилитироваться и выиграть три следующих сета.

ПВЛУ. Плей-офф. Бронзовый финал:

"Житичи-Полесье" – "Юридическая академия" 1:3 (25:19, 23:25, 19:25, 20:25)