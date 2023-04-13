18-летняя волейболистка выбросилась из окна после проигранного матча Лиги чемпионов

Итальянская волейболистка "Новары" Джулия Итума погибла в результате вероятного падения из окна после матча женской Лиги чемпионов, пишет Суспильне Спорт со ссылкой на информационное агентство ANSA.

Итума закончила два результативных розыгрыша своей команды в ответном матче. Эта встреча оказалась для спортсменки последней – утром ее нашли мертвой возле гостиницы, где останавливалась команда.

Турецкие СМИ сообщают о вероятном самоубийстве 18-летней волейболистки.

"Клуб выражает глубокую жалость и шок из-за ранней гибели волейболистки Джулии Итумы. Трагедия произошла рано утром, ее развитие расследует полиция Турции", — говорится на Facebook-странице "Новары".