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18-летняя волейболистка выбросилась из окна после проигранного матча Лиги чемпионов
Ведется расследование
Фото: i.iplsc.com
Итальянская волейболистка "Новары" Джулия Итума погибла в результате вероятного падения из окна после матча женской Лиги чемпионов, пишет Суспильне Спорт со ссылкой на информационное агентство ANSA.
Итума закончила два результативных розыгрыша своей команды в ответном матче. Эта встреча оказалась для спортсменки последней – утром ее нашли мертвой возле гостиницы, где останавливалась команда.
Турецкие СМИ сообщают о вероятном самоубийстве 18-летней волейболистки.
"Клуб выражает глубокую жалость и шок из-за ранней гибели волейболистки Джулии Итумы. Трагедия произошла рано утром, ее развитие расследует полиция Турции", — говорится на Facebook-странице "Новары".
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