Александр Желтяков принес Украине вторую лицензию на Олимпиаду-2024

Украинец Александр Желтяков добіл вторую лицензию на Олимпиаду-2024.

17-летний спортсмен выполнил олимпийский норматив на дистанции 200 метров на спине на соревнованиях в Швеции, а на Stockholm Open Желтяков проплыл дистанцию за 1 минуту 57,18 секунд.

Стоит отметить, что благодаря такому результату он превзошел норматив на 32 сотых секунды.

Ранее квоту на Олимпийские игры-2024 добыл Михаил Романчук.