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Александр Желтяков принес Украине вторую лицензию на Олимпиаду-2024
Спортсмен показал отличный результат
Фото: opentv.media
Украинец Александр Желтяков добіл вторую лицензию на Олимпиаду-2024.
17-летний спортсмен выполнил олимпийский норматив на дистанции 200 метров на спине на соревнованиях в Швеции, а на Stockholm Open Желтяков проплыл дистанцию за 1 минуту 57,18 секунд.
Стоит отметить, что благодаря такому результату он превзошел норматив на 32 сотых секунды.
Ранее квоту на Олимпийские игры-2024 добыл Михаил Романчук.
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Источник:Xsport.ua
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