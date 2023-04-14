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Александр Желтяков принес Украине вторую лицензию на Олимпиаду-2024

Другие виды
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Спортсмен показал отличный результат

Александр Желтяков принес Украине вторую лицензию на Олимпиаду-2024

Фото: opentv.media

Новина українською

Украинец Александр Желтяков добіл вторую лицензию на Олимпиаду-2024.

17-летний спортсмен выполнил олимпийский норматив на дистанции 200 метров на спине на соревнованиях в Швеции, а на Stockholm Open Желтяков проплыл дистанцию за 1 минуту 57,18 секунд.

Стоит отметить, что благодаря такому результату он превзошел норматив на 32 сотых секунды.

Ранее квоту на Олимпийские игры-2024 добыл Михаил Романчук.

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Источник:
Xsport.ua

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