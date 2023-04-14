  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Юракадемия продолжила свою победную серию в матче за бронзу Суперлиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юракадемия продолжила свою победную серию в матче за бронзу Суперлиги

Другие виды
(1 голосов)

Счет в серии стал 2-0

Юракадемия продолжила свою победную серию в матче за бронзу Суперлиги

Новина українською

В Черновцах "Юракадемия" встречалась с клубом "Житичи-Полесье". Это уже второй матч серии, и в этом хозяева оказались сильнее своих соперников.

Стартовый сет закончился 25:23 в пользу "Юракадемии". Вторая партия была копией первой, но уже с преимуществом гостей. Далее хозяева взяли игру под свой контроль и уже не отдавали преимущества сопернику – 25:22 и 25:23.

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига

"Юракадемия" (Харьков) – "Житичи-Полесье" (Житомир) 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23)

Счет серии – 2:0

По теме
yellow-arrow
Михаил Романчук принес сборной Украины третью лицензию на ОИ-2024
yellow-arrow
Александр Желтяков принес Украине вторую лицензию на Олимпиаду-2024
yellow-arrow
Илья Ковтун: Мы с тренером надеялись на попадание в тройку из многоборья
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде