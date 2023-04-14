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Юракадемия продолжила свою победную серию в матче за бронзу Суперлиги
Счет в серии стал 2-0
В Черновцах "Юракадемия" встречалась с клубом "Житичи-Полесье". Это уже второй матч серии, и в этом хозяева оказались сильнее своих соперников.
Стартовый сет закончился 25:23 в пользу "Юракадемии". Вторая партия была копией первой, но уже с преимуществом гостей. Далее хозяева взяли игру под свой контроль и уже не отдавали преимущества сопернику – 25:22 и 25:23.
Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига
"Юракадемия" (Харьков) – "Житичи-Полесье" (Житомир) 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23)
Счет серии – 2:0
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