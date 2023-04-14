Юракадемия продолжила свою победную серию в матче за бронзу Суперлиги

В Черновцах "Юракадемия" встречалась с клубом "Житичи-Полесье". Это уже второй матч серии, и в этом хозяева оказались сильнее своих соперников.

Стартовый сет закончился 25:23 в пользу "Юракадемии". Вторая партия была копией первой, но уже с преимуществом гостей. Далее хозяева взяли игру под свой контроль и уже не отдавали преимущества сопернику – 25:22 и 25:23.

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига

"Юракадемия" (Харьков) – "Житичи-Полесье" (Житомир) 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23)

Счет серии – 2:0