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Еще одна международная федерация рассмотрит возвращение россиян и белорусов
А война, видимо, закончилась, просто мы не видим
Международная федерация бобслея (IBSF) рассмотрит вопрос возвращения россиян и белорусов в соревнования на мировом уровне. Произойдет это на ближайшем ее заседании.
"IBSF поддерживает призыв Международного олимпийского комитета. Как часть олимпийского движения, IBSF продолжит вносить свой вклад в любые усилия по возвращению мира и поэтому решительно осуждает любые виды насилия. Спорт всегда вносил свой вклад в наведение мостов между враждующими сторонами.
IBSF приняла во внимание рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.
Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы" – говорится на сайте IBSF.
Напомним, что за время войны россии против Украины по официальным данным ООН погибли более 8 тысяч мирных жителей (в том числе более 500 детей).
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