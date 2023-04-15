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Владислав Гераскевич: У НОК нет никакого календаря конгрессов, это ложь
Ничего нового, НОК как обычно
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал заявление представителя Национального олимпийского комитета Матвея Бедного. В нем говорится о проведении заседаний национальных спортивных федераций, где могут быть приняты решения по ослаблению санкций за участие в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Соответствующий пост Гераскевич разместил на своей странице в Твиттер:
"Это ложь, нет у них календаря конгрессов. Уже три недели пытаюсь получить его, но никак.
У НОК Украины и Минмолодежьспорта нет такого календаря. Напоминаю, что я в комиссии атлетов НОК Украины" – написал он.
Напомним, что еще одна международная федерация
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