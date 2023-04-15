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Владислав Гераскевич: У НОК нет никакого календаря конгрессов, это ложь

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Ничего нового, НОК как обычно

Владислав Гераскевич: У НОК нет никакого календаря конгрессов, это ложь

UA-Футбол
Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал заявление представителя Национального олимпийского комитета Матвея Бедного. В нем говорится о проведении заседаний национальных спортивных федераций, где могут быть приняты решения по ослаблению санкций за участие в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Соответствующий пост Гераскевич разместил на своей странице в Твиттер:

"Это ложь, нет у них календаря конгрессов. Уже три недели пытаюсь получить его, но никак.

У НОК Украины и Минмолодежьспорта нет такого календаря. Напоминаю, что я в комиссии атлетов НОК Украины" – написал он.

Напомним, что еще одна международная федерация рассмотрит допуск россиян и белорусов к соревнованиям.

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В статье: НОК Владислав Гераскевич
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