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Международная ассоциация серфинга продлила запрет для россиян
Адекватность – сейчас в моде
Международная ассоциация серфинга (ISA) продолжила санкционную политику в отношении представителей россии.
"События ISA – это соревнования по квалифицированным командам, зарегистрированным национальными федерациями серфинга.
В правилах ISA отсутствуют положения об участии лиц за пределами их национальных команд, в том числе во Всемирных играх по серфингу и других событий, играющих роль в квалификации спортсмена на Олимпийские игры через национальные олимпийские комитеты.
Если обстоятельства изменятся, ISA пересмотрит свою позицию и предоставит обновленные рекомендации исполнительному комитету. Эти решения являются результатом решительного осуждения ISA вторжения в Украину, организованного российским правительством – войны, которая длится больше года.
Основным приоритетом ISA является обеспечение безопасности общественности, спортсменов и официальных лиц, а также защита честности соревнований. ISA продолжает выражать свою солидарность с народом и серферами Украины" – сообщает Inside the Games.
Напомним, что ранее международная федерация бобслея
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