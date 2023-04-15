Международная ассоциация серфинга продлила запрет для россиян

Международная ассоциация серфинга (ISA) продолжила санкционную политику в отношении представителей россии.

"События ISA – это соревнования по квалифицированным командам, зарегистрированным национальными федерациями серфинга.

В правилах ISA отсутствуют положения об участии лиц за пределами их национальных команд, в том числе во Всемирных играх по серфингу и других событий, играющих роль в квалификации спортсмена на Олимпийские игры через национальные олимпийские комитеты.

Если обстоятельства изменятся, ISA пересмотрит свою позицию и предоставит обновленные рекомендации исполнительному комитету. Эти решения являются результатом решительного осуждения ISA вторжения в Украину, организованного российским правительством – войны, которая длится больше года.

Основным приоритетом ISA является обеспечение безопасности общественности, спортсменов и официальных лиц, а также защита честности соревнований. ISA продолжает выражать свою солидарность с народом и серферами Украины" – сообщает Inside the Games.