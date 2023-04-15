Ольга Харлан: Россиян и белорусов для меня не существует, но мы тоже должны развиваться

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о своем отношении к решению НОК о бойкоте соревнований, где присутствуют российские и белорусские представители. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Мы можем бороться в командных соревнованиях на международных стартах, но для меня это наполовину. У нас не командный вид спорта, как баскетбол или гандбол. Мы – фехтование, едем на личные соревнования, а также командные.

Это нужно привыкнуть к системе, которая будет, если будем ездить на соревнования. Не знаю, как я буду думать, как себя вести, потому что сейчас очень трудно что-то решать. Все меняется каждый день, как и мое состояние.

Россиян и белорусов для меня не существует. Все знают, кто они, мы это знаем, и они сами. Если я с ними пересекусь где-нибудь – их для меня не существует. Они не стоят… То, что сейчас делается – это еще хуже для них, потому что видит весь мир.

Во-первых, они не должны быть на соревнованиях, но если система все же для них выработана, это уже есть. Мы не можем бороться, уже так получилось, что их допустили. Мы должны развиваться также, потому что если остановимся, то не будет вообще жизни" – сказала она.