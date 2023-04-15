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Федерация конного спорта продлит санкции против россиян и белорусов

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Так говорит Гутцайт

Федерация конного спорта продлит санкции против россиян и белорусов

ifrankivchanyn.com

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины, председатель НОК Вадим Гутцайт сообщил, что Международная федерация конного спорта продолжит политику недопуска россиян и белорусов к международным стартам.

"Сегодня имел возможность вместе с президентом Всеукраинской федерации конного спорта Андреем Миловановым пообщаться с президентом Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмаром Де Восом.

Несмотря на новые рекомендации МОК, федерация оставила в силе ранее принятое решение о запрете для российских и белорусских спортсменов, официальных лиц на участие в международных мероприятиях.

По словам президента FEI, они и дальше будут поддерживать нас в нашей борьбе за спорт без представителей стран-агрессорок, пока продолжается российская агрессия против Украины. За что им особое спасибо" – написал министр в Фейсбук.

Напомним, что ранее международная ассоциация серфинга продлила санкции против россиян.

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В статье: конный спорт
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