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Федерация конного спорта продлит санкции против россиян и белорусов
Так говорит Гутцайт
ifrankivchanyn.com
Министр молодежи и спорта Украины, председатель НОК Вадим Гутцайт сообщил, что Международная федерация конного спорта продолжит политику недопуска россиян и белорусов к международным стартам.
"Сегодня имел возможность вместе с президентом Всеукраинской федерации конного спорта Андреем Миловановым пообщаться с президентом Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмаром Де Восом.
Несмотря на новые рекомендации МОК, федерация оставила в силе ранее принятое решение о запрете для российских и белорусских спортсменов, официальных лиц на участие в международных мероприятиях.
По словам президента FEI, они и дальше будут поддерживать нас в нашей борьбе за спорт без представителей стран-агрессорок, пока продолжается российская агрессия против Украины. За что им особое спасибо" – написал министр в Фейсбук.
Напомним, что ранее международная ассоциация серфинга
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