Тяжелая атлетика. Азербайджан не будет участвовать на чемпионате Европы после надругательства над флагом

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась участвовать на Чемпионате Европы 2023. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального Олимпийского Комитета Азербайджана.

"На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении, Ереване, 14 апреля 2023 года одним из официально аккредитованных лиц был демонстративно подожжен флаг Азербайджана.

Учитывая такую атмосферу ненависти в Армении психологическое давление в условиях необеспеченности безопасности, нормальное участие азербайджанских спортсменов невозможно. Учитывая это, было принято решение об их возвращении на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение.

Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации категорически осудить этот варварский поступок. Также мы призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики применить санкции в отношении Армении.

Считаем, что этот инцидент показывает, что Армения не имеет права проводить международные спортивные соревнования и не способна обеспечивать безопасность спортсменов", – говорится в заявлении.