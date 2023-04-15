Тяжелая атлетика. Сборная Украины выставит 17 спортсменов на Чемпионат Европы 2023

В столице Армении, городе Ереван с 15 по 23 апреля пройдет чемпионат Европы 2023 по тяжелой атлетике. Украина выставила на соревнования 17 спортсменов.

Мужчины : Дмитрий Вороновский (до 55 кг), Павел Залипский (до 61 кг), Дмитрий Кондратюк (до 81 кг), Максим Домбровский (до 89 кг), Анатолий Горидько (до 96 кг).

Женщины : Ангелина Ломачинская (до 49 кг), Светлана Самуляк (до 55 кг), Камила Конотоп, Ольга Ивженко, Надежда Шпилько (все – до 59 кг), Мария Гангур, Анна Давыдова (обе – до 64 кг), Ирина Деха, Алина Марущак (обе – до 81 кг), Анастасия Маневская (до 87 кг), Валентина Кисиль, Кристина Бородина (обе – более 87 кг).