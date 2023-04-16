Тяжелая атлетика. Украинка Ломачинская – бронзовая медалистка Чемпионата Европы

Украинская атлетка Ангелина Ломачинская завоевала бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы 2023 в Ереване (Армения).

Наша спортсменка в весовой категории до 49 кг продемонстрировала результат 176 килограммов. Это личный рекорд для Ангелины.

На двух предыдущих континентальных первенствах украинка показала результат 149 и 167 килограммов.

Чемпионкой 2023 года стала представительница Румынии Михаэла Камбэй (198 килограмм), серебро досталось итальянке Джулии Империо (183 килограмма).