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Тяжелая атлетика. Украинка Ломачинская – бронзовая медалистка Чемпионата Европы

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Поздравляем с отличным выступлением

Тяжелая атлетика. Украинка Ломачинская – бронзовая медалистка Чемпионата Европы

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Украинская атлетка Ангелина Ломачинская завоевала бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы 2023 в Ереване (Армения).

Наша спортсменка в весовой категории до 49 кг продемонстрировала результат 176 килограммов. Это личный рекорд для Ангелины.

На двух предыдущих континентальных первенствах украинка показала результат 149 и 167 килограммов.

Чемпионкой 2023 года стала представительница Румынии Михаэла Камбэй (198 килограмм), серебро досталось итальянке Джулии Империо (183 килограмма).

Напомним, что ранее Украина назвала полный состав на ЧЕ-2023.

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В статье: тяжелая атлетика
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