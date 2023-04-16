Радивилов берет бронзу на чемпионате Европы в тройном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы в турецкой Анталии.

Наш спортсмен в финале соревнований набрал 14,750 баллов. Золото завоевал представитель Армении Артур Давтян (15,033), а серебро в активе британца Джейка Джермейна (15,016)

Отметим, что в прошлом году Игорь также завоевал бронзу в этой дисциплине.