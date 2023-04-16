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Радивилов берет бронзу на чемпионате Европы в тройном прыжке

Другие виды
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Прекрасное выступление, поздравляем

Радивилов берет бронзу на чемпионате Европы в тройном прыжке

фото - m.day.kyiv.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы в турецкой Анталии.

Наш спортсмен в финале соревнований набрал 14,750 баллов. Золото завоевал представитель Армении Артур Давтян (15,033), а серебро в активе британца Джейка Джермейна (15,016)

Отметим, что в прошлом году Игорь также завоевал бронзу в этой дисциплине.

Напомним, что ранее украинка Ломачинская завоевала бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике.

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В статье: Игорь Радивилов
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