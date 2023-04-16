Украинец Середа – серебряный призер первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную награду на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду.

По итогам своих прыжков наш соотечественник набрал 518,30 баллов (в финале прыгнул лучше всего, получив 97,20 балла) уступив только представителю Китая Хао Янгу (574,40). ТОП 3 замкнул японец Рекуто Тамаи (433,80).

Соревнования проходили на вышке высотой 10 метров.