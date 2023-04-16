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Украинец Середа – серебряный призер первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду
Хороший прыжок, самые высокие баллы
Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную награду на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду.
По итогам своих прыжков наш соотечественник набрал 518,30 баллов (в финале прыгнул лучше всего, получив 97,20 балла) уступив только представителю Китая Хао Янгу (574,40). ТОП 3 замкнул японец Рекуто Тамаи (433,80).
Соревнования проходили на вышке высотой 10 метров.
Напомним, что ранее украинец Радивилов
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