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Украинец Середа – серебряный призер первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду

Другие виды
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Хороший прыжок, самые высокие баллы

Украинец Середа – серебряный призер первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду

Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную награду на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду.

По итогам своих прыжков наш соотечественник набрал 518,30 баллов (в финале прыгнул лучше всего, получив 97,20 балла) уступив только представителю Китая Хао Янгу (574,40). ТОП 3 замкнул японец Рекуто Тамаи (433,80).

Соревнования проходили на вышке высотой 10 метров.

Напомним, что ранее украинец Радивилов завоевал серебро на ЧЕ по спортивной гимнастике.

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В статье: Алексей Середа
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